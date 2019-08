Wolverhampton-Torino, le formazioni ufficiali: Zaza con Belotti

C'è Lukic titolare nel Torino, spazio anche per Bremer e Izzo. Tra i padroni di casa fuori Cutrone, dal 1' Jimenez e Jota.

Le formazioni ufficiali di Wolverhampton- :

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traoré, Dendoncker, Saiss, Moutinho, Jonny; Raul Jimenez, Diogo Jota.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Bonifazi; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Aina; Belotti, Zaza.

Si decide il destino del Torino in casa Wolverhampton. Dopo la sconfitta per 3-2 rimediata una settimana fa, la squadra di Mazzarri spera di poter ribaltare la situazione per qualificarsi ai gironi di e giocare così la competizione vera e propria.

Mazzarri si affida a Lukic a centrocampo, con De Silvestri, Aina, Rincon e Baselli a completare il reparto, mentre dopo il grande esordio in campionato Zaza è confermato al fianco di Belotti in attacco. Tra i pali Sirigu sarà difeso da Izzo, Bremer e Bonifazi.

I padroni di casa scelgono Jota e Jimenez come attaccanti del 3-5-2, con Motuinho, Saiss e Dendoncker titolari in qualità di interni di centrocampo. Esterni Traorè e Jonny. A completare la formazione Rui Patricio tra i pali, Vallejo, Coady e Boly in difesa. Fuori Cutrone.