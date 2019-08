Wolverhampton-Torino dove vederla: Sky o TV8? Diretta tv e streaming

Wolverhampton e Torino si sfidano nel match di ritorno di playoff di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Dopo aver esordito con una vittoria in campionato, il torna a concentrarsi sull’Europa e lo fa sapendo che si trova già davanti al primo vero snodo cruciale della sua stagione. La compagine granata sfida infatti il Wolverhampton nel ritorno dei playoff che valgono l’accesso alla fase a gironi dell’ e, per continuare la sua avventura nella seconda competizione continentale per club per importanza, dovrà compiere una piccola impresa.

Gli uomini guidati da Walter Mazzarri, che nei turni precedenti hanno superato senza affanni Debrecen (3-0 e 4-1) e Shakhtyor Soligorsk (5-0 e 1-1), saranno chiamati a ribaltare 3-2 patito in casa nel match d’andata. Allo stadio Olimpico Grande Torino sono infatti stati i ad imporsi per 3-2 grazie all’autogoal di Bremer e alle reti di Diogo Jota e Raul Jimenez, ma i goal di De Silvestri ed il penalty trasformato allo scadere da Belotti tengono ancora vive le speranze di qualificazione.

I Wolves di Nuno Espirito Santo, arrivano alla sfida con i granata dopo aver pareggiato in casa l’ultima sfida di campionato contro il . Per la compagine inglese, salvata in pieno recupero da un rigore di Jimenez che è valso l’1-1 finale, si è trattato del terzo pareggio in altrettante partite di Premier League dopo quelli contro e .

In questa pagina tutte le informazioni su Wolverhampton-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

WOLVERHAMPTON-TORINO: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Wolverhampton-Torino DATA 29 agosto 2019, 20.45 DOVE Molineux Stadium, Wolverhampton ARBITRO Jesús Gil Manzano ( ) TV TV8 e Sky STREAMING Sky Go

ORARIO WOLVERHAMPTON-TORINO

La sfida valida per il ritorno dei playoff di Europa League che vedrà opposte Wolverhampton e Torino, si giocherà giovedì 29 agosto al Molineux Stadium, l’impianto che ospita le gare interne dei Wolves.

Fischio d’inizio previsto alle ore 20,45, ad arbitrare sarà il direttore di gara iberico Jesús Gil Manzano.

Wolverhampton-Torino sarà trasmessa in diretta sia da TV8 che da Sky. L’emittente satellitare, in particolare, proporrà l’evento sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Telecronaca della gara affidata a Massimo Marianella, con commento tecnico di Luca Marchegiani.

La gara del Molineux Stadium che vedrà protagoniste Wolverhampton e Torino, sarà visibile anche in . Sarà infatti possibile seguire il match su dispositivi quali pc, tablet o smartphone attraverso il sito di TV8 e per gli abbonati Sky tramite la piattaforma Sky Go.

Nuno Espirito Santo si affiderà ad un 3-5-2 nel quale saranno Vallejo, Coady e Boly a completare il terzetto di difesa davanti a Rui Patricio. Chiavi del centrocampo affidate a Neves, con Dedoncker e Moutinho che sistemeranno nelle posizioni di interno destro e sinistro, mentre gli esterni dovrebbero essere presidiati da Traoré e Vinagre. In attacco spazio alla coppia composta da Raul Jimenez e Diogo Nota.

Consueto 3-5-2 per Walter Mazzarri che deve fare i conti con diverse assenze. Il tecnico granata non potrà contare su Lyanco, Ansaldi, Iago Falque ed Edera perché ancora ai box per infortuni, ma non ci sarà nemmeno Nkoulou che, al centro di un caso negli ultimi giorni, non è stato convocato per la trasferta inglese. In difesa spazio quindi ad Izzo, Bonifazi e Bremer, mentre in mediana Baselli parte il leggero vantaggio su Berenguer e Lukic, mentre Aina sarà chiamato ad agire sull’out di sinistra. In avanti fiducia al duo Belotti-Zaza.

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traoré, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre; Raul Jimenez, Diogo Jota.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Bonifazi; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Aina; Belotti, Zaza.