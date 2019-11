Wolverhampton-Slovan Bratislava, paura per Bajric: perde i sensi dopo un contrasto aereo

Un durissimo calcio in testa di Raul Jimenez ha mandato a terra Kenan Bajric, che ha subito perso i sensi: sospetto trauma cranico.

Attimi di paura a Wolverhampton, dove Kenan Bajric ha perso i sensi in campo in seguito al durissimo scontro aereo con Raul Jimenez. Un violentissimo calcio in testa ha mandato ko il difensore dello Slovan Bratislava, subito portato in ospedale per accertamenti.

Il giocatore ha perso conoscenza nel finale del match di , scatenando la grande preoccupazione di compagni e avversari. Bajric è stato poi portato via in barella tra gli applausi del pubblico di casa.

Jimenez è stato ammonito nell'occasione e pochi minuti dopo è andato anche a segno: l'attaccante messicano ha evitato però di esultare per rispetto nei confronti dello sfortunato collega, per il quale si sospetta un trauma cranico.