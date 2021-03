Wolverhampton, botta in testa per Rui Patricio: "Sta bene, si sta riprendendo"

Preoccupazione per Rui Patricio, che sùbito un colpo alla testa. Espirito Santo però rassicura: "Sta bene, abbiamo parlato già".

Paura, un'altra volta, in casa Wolverhampton, dopo quanto successo qualche mese fa con Raul Jimenez. Nei minuti finali della partita contro il Liverpool, Rui Patricio si è scontrato fortuitamente con il compagno di squadra Coady.

L'estremo difensore portoghese è rimasto a terra, non si è rialzato, sùbito sono entrati i medici in campo, che hanno impiegato un po' di tempo per prestare le prime cure e per immobilizzare il giocatore in barella.

Le telecamere non hanno mai indugiato sulla scena del soccorso e soltanto dopo 13 minuti, i medici hanno portato fuori dal campo in barella Rui Patricio, sotto la preoccupazione dei presenti in campo.

"Abbiamo appena avuto un aggiornamento, sta bene. E' stata una collisione con il ginocchio di Coady, sulla testa. Abbiamo già parlato. Sta bene. Tutte queste situazioni in cui c'è la testa ci preoccupano. Ma lui sta per riprendersi".

Queste le parole rassicuranti di Nuno Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton che a fine partita ha lanciato questa buona notizia verso tutti i tifosi.