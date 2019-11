Wolverhampton, Adama Traoré giocherà nel Mali: in nazionale trova due omonimi

L'esterno del Wolverhampton Adama Traoré ha scelto di giocare con la nazionale del Mali, dove già militano due suoi omonimi.

Era uno dei prospetti più interessanti del vivaio del , ma ancora non è arrivato alla consacrazione definitiva. Quest’anno però Adama Traoré ha fatto molto parlare di sé per la doppietta al .

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Parliamo di un classe 1996 del Wolverhampton, e visti i casi di omonimia è necessario specificarlo. Perché il tecnico del Mali si troverà tre omonimi da allenare in nazionale.

Il caso è piuttosto curioso e probabilmente abbastanza unico. Adama Traoré dei ha giocato nelle giovanili della , paese di nascita del 23enne. Poi ha deciso di cambiare e giocare con la nazionale maggiore del paese d’origine della sua famiglia, con cui esordirà nei prossimi giorni.

Nel Mali troverà altri due Adama Traoré, entrambi giocatori del Metz: uno classe 1995, di ruolo centrocampista centrale, in prestito dal ; anche l’altro classe 1995, ma ala offensiva proprio come lui, anche se sulla corsia sinistra.

Insomma, in un ipotetico undici iniziale il CT Magassouba potrebbe schierare tre giocatori con lo stesso nome e cognome. E molto vicini anche a livello di età. Dare indicazioni non è mai stato così difficile per un allenatore.