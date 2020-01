Wolverhampton, Adama Traoré contattato da squadre della NFL

Fra i fenomeni del momento in Premier League c'è Adama Traoré, colosso del Wolverhampton, che ha catturato l'attenzione delle 'big' d'Europa con la potenza delle proprie fasce muscolari.

Il maliano classe '96, prima di sbarcare nel calcio inglese, è cresciuto nelle giovanili del . Già all'epoca si era contraddistinto per la fisicità prorompente, tanto da suscitare perfino l'interesse della 'NFL'. A rivelarlo è stato Ruben Saiss, suo compagno di squadra ai ' ', durante l'intervista rilasciata a 'RMC Sport'.

"Una volta gli ho detto che corre come un giocatore di football americano, mi ha risposto che quando giocava a Barcellona, ​​alcune squadre di NFL avevano provato a prenderlo. Questo rende l'idea di quanto sia esplosivo".

L'incredibile esplosività muscolare di Traoré è da sempre stata una delle qualità migliori del calciatore maliano, ma ai 'Wolves' sembra aver trovato -a tutti gli effetti- la sua dimensione ideale. Nell'ultima stagione il fisico di Adama Traoré è diventano, infatti, degno delle migliori star del football americano. Una crescita esponenziale che, per molti addetti ai lavori, è considerata quasi eccessiva per il calcio. Secondo Saiss, però, è tutta una questione di genetica.

“Lo vedo tutti i giorni perché siamo sempre insieme in palestra, prima e dopo l’allenamento. Forse Adama ha una palestra nascosta in casa sua, lo dico perché quando ci alleniamo non lo vedo mai fare pesi. È un giocatore enorme e velocissimo col pallone tra i piedi”.