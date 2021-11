Wolfsburg-Juventus Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

WOLFSBURG-JUVENTUS WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Wolfsburg-Juventus Women

Wolfsburg-Juventus Women Data: 18-11-2021

18-11-2021 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Serata di Champions League per la Juventus Women di Joe Montemurro, impegnate sul difficile campo del Wolfsburg.

Dopo il pareggio dell'andata griffato dalla doppietta di Girelli all'Allianz Stadium, le bianconere vanno alla ricerca del colpaccio in terra teutonica per perfezionare l'operazione sorpasso ai danni delle tedesche seconde nel girone con una lunghezza di margine sulle piemontesi.

La formazione allenata da Tommy Stroot è ancora imbattuta in questa edizione della Champions League e nelle precedenti uscite ha collezionato anche un pirotecnico 3-3 sul campo del Chelsea e una larghissima vittoria contro il Servette.

La Juve, invece, ha messo insieme un bottino di 5 punti frutto del successo contro il Servette, del pari interno contro il Chelsea e, appunto, del 2-2 acciuffato all'ultimo respiro nel primo atto contro le biancoverdi

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Wolfsburg-Juventus Women: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO WOLFSBURG-JUVENTUS WOMEN

Wolfsburg-Juventus Women si giocherà giovedì 18 novembre all'AOK Stadion di Wolfsburg. Calcio d'inizio del match fissato alle ore 18.45.

DOVE VEDERE WOLFSBURG-JUVENTUS IN TV

La sfida che vedrà impegnata la Juventus Women sul campo del Wolfsburg verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match scaricando l'app dedicata su una smart tv di ultima generazione. Nel caso non se ne disponga sarà possibile collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation o in alternativa ricorrendo a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

WOLFSBURG-JUVENTUS WOMEN IN DIRETTA STREAMING

Wolfsburg-Juventus visibile anche in diretta streaming sempre grazie a DAZN. Gli abbonati potranno collegarsi al portale effettuando l'accesso tramite pc o notebook, o in alternativa scaricando la relativa app su dispositivi come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Wolfsburg-Juventus Women verrà affidata a Federico Zanon, coadiuavato dal commento tecnico di Marta Carissimi.

PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBURG-JUVENTUS WOMEN

WOLFSBURG WOMEN (4-4-2): Schult; Hendrich, Wedemeyer, Janssen, Rauch; Wassmuth, Oberdorf, Lattweln, Knaak; Huth, Roord. All. Tommy Stroot.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig. All. Joe Montemurro.