Wolfsburg, Guilavogui entra in politica: è candidato alle comunali di Tolone

Dal centrocampo alla politica: Josuha Guilavogui, centrocampista del Wolfsburg, è nella lista del candidato sindaco Falco per le comunali di Tolone.

Sono molti i calciatori che al termine della carriera sono entrati in politica: tra i più celebri ci sono Weah in Liberia e Kaladze in Georgia, oltre a Dhorasoo candidato sindaco a Parigi. Ben più raro è che invece un calciatore abbia un incarico nel pieno della sua carriera.

È ciò che invece aspira a fare Josuha Guilavoui, centrocampista e capitano del , passato anche per l'Atlético Madrid e per il Saint-Étienne. Non saranno però quest i comuni in cui il classe 1990 francese sarà candidato, bensì Tolone. Le elezioni sono fissate per il 15 e per il 22 marzo.

Nonostante l'abbia lasciata a 15 anni, il legame tra Guilavogui e la sua città non è mai cambiato. Anche perché, ad esempio, suo fratello a Tolone ci vive e gioca. Il centrocampista del Wolfsburg non aspira però a fare il sindaco, per ora: sarà però infatti possibile vederlo nella consiglio comunale.

Altre squadre

Il 29enne sarà infatti nella lista del candidato sindaco Hubert Falco, che ha puntato anche sulla sua popolarità per vincere. Se dovesse vincere, Guilavogui sarebbbe chiamato a un doppio ruolo impegnativo: membro del consiglio della città di Tolone e capitano del Wolfsburg. Le due città distano 1500 km...