Wolfsberger-Roma 1-1: Spinazzola sblocca la gara, Liendl fissa il pareggio

Termina 1-1 la seconda gara in Europa League della Roma di Fonseca nel Gruppo J: decidono il goal di Spinazzola e la rete di Liendl.

La di Paulo Fonseca non riesce a ripetere l'ottimo esordio in di due settimane fa e contro il Wolfsberger si deve arrendere a un 1-1 che la porta comunque al vertice del Gruppo J, proprio insieme agli austriaci.

Per i giallorossi quella alla UPC-Arena di Graz è una gara dalla doppia faccia. Propositivi nel primo tempo, spaesati nel secondo, quando si mostrano vulnerabili soprattutto in avvio di ripresa.

Sintesi perfetta della serata è la gara di Spinazzola, protagonista in entrambe le parti del campo. È infatti il terzino a sbloccare il risultato al 27' del primo tempo quando, su calcio d'angolo, trova il modo di battere Kofler di testa grazie a un rimpallo molto fortunato.

Fortuna che lo abbandona invece nella ripresa, quando al 51' spalanca le porte al pareggio del Wolfsberger. Pallone regalato agli austriaci e sinistro sotto l'incrocio dei pali lontani per Liendl. A nulla serve il disperato tentativo di Mirante.

Nel finale c'è poi spazio anche per un calcio di rigore chiesto dalla Roma per un tocco di braccio in area. Giusta però la decisione del direttore di gara di non assegnare alcun penalty.

IL TABELLINO

Wolfsberger-Roma 1-1

Marcatori: 27' Spinazzola (R), 51' Liendl (W)

WOLFSBERGER (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier (92' Wernitznig); Liendl (89' Schmerbock); Weissman (81' Schmidt), Niangbo.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola (80' Kolarov); Cristante (82' Veretout), Diawara; Zaniolo, Pastore (77' Antonucci), Kluivert; Kalinic.

Arbitro: Tiago Martins

Ammoniti: Sollbauer (W), Cristante (R), Zaniolo (R), Diawara (R), Kluivert (R)

Espulsi: -