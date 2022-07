Wolfsberger-Milan dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo il ko contro lo Zalaegerszesi, il Milan torna in campo contro il Wolfsberger: le informazioni su dove vedere l'amichevole in tv e streaming.

WOLFSBERGER-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Wolfsberger-Milan

: Wolfsberger-Milan Data : 27 luglio 2022

: 27 luglio 2022 Orario: 19.00

Canale tv: Sportitalia

Streaming: Sportitalia

Archiviato il sorprendente ko rimediato in Ungheria contro il modesto Zalaegerszesi, il Milan torna in campo per la terza amichevole del proprio precampionato: i rossoneri di Stefano Pioli affontano il Wolfsberger, formazione che milita nella Bundesliga austriaca, il massimo campionato locale.

Dopo il Wolfsberger, il Milan affronterà poi almeno altri due avversari prima di tuffarsi nella nuova stagione (l'inizio del prossimo campionato è in programma sabato 13 agosto, avversaria l'Udinese): Giroud e compagni sfideranno il Marsiglia e poi il Vicenza.

Il Wolfsberger tornerà invece ad affrontare una formazione italiana dopo due anni e mezzo: tra novembre e dicembre 2019 gli austriaci pareggiarono per due volte contro la Roma nei gironi di Europa League, fermando i giallorossi sull'1-1 in casa e sul 2-2 all'Olimpico.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le informazioni su Wolfsberger-Milan: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO WOLFSBERGER-MILAN

La gara amichevole tra il Wolfsberger e il Milan si giocherà nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 luglio, con calcio d'inizio alle ore 19.00. La partita si disputerà al Wörthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria.

DOVE VEDERE WOLFSBERGER-MILAN IN TV

Ancora una volta sarà Sportitalia a trasmettere l'amichevole del Milan, questa volta contro il Wolfsberger: il match sarà visibile gratis in diretta tv sul canale numero 60 del Digitale Terrestre, oppure scaricando l'app su una smart tv o attraverso un dispositivo come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

WOLFSBERGER-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile vedere Wolfsberger-Milan anche in diretta streaming, sempre grazie a Sportitalia e sempre gratis, senza bisogno di sottoscrivere alcun tipo di abbonamento: basterà recarsi sul sito da un dispositivo mobile, oppure scaricare l'app dell'emittente.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli