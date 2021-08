Wisla Cracovia-Napoli dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

I polacchi del Wisla Cracovia sfidano in amichevole il Napoli di Spalletti: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

WISLA CRACOVIA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Wisla Cracovia-Napoli

Wisla Cracovia-Napoli Data: 4 agosto 2020

4 agosto 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Primafila (canale 251 satellite)

Sky Primafila (canale 251 satellite) Streaming: -

Nuovo impegno amichevole per il Napoli di Luciano Spalletti, che sfida in trasferta in Polonia il Wisla Cracovia di Adrián Guľa. Per i partenopei si tratta del quarto impegno estivo prima dell'inizio ufficiale della stagione. Nei primi tre gli azzurri hanno ottenuto altrettanti successi: 12-0 alla Bassa Anaunia, 1-0 alla Pro Vercelli e un prestigioso 3-0 in quello più recente contro il Bayern Monaco.

I polacchi, invece, hanno già iniziato il proprio campionato, la Ekstraklasa: dopo una netta vittoria per 3-0 all'esordio in casa contro lo Zaglebie Lubin, hanno pareggiato 2-2 in trasferta contro Nieciecza nella 2ª giornata, risultati che li collocano al momento in vetta alla classifica del torneo con altre 5 formazioni.

I partenopei saranno nuovamente privi del centrocampista Diego Demme, che dopo l'infortunio al ginocchio, è stato operato al legamento collaterale e dovrà osservare un periodo di riabilitazione, secondo il programma stabilito per lui dallo staff medico.

In questa pagina tutte le informazioni su Wisla Cracovia-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO WISLA CRACOVIA-NAPOLI

Wisla Cracovia-Napoli si disputerà mercoledì 4 agosto in Polonia nel palcoscenico dell'Henryk Reyman Stadium di Cracovia. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 18.00.

La gara amichevole Wisla Cracovia-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda in modalità pay per view sul canale Sky Primafila, al canale numero 251 del satellite. Il costo dell'evento è di 9,99 euro.

La partita Wisla Cracovia-Napoli non sarà disponibile in diretta streaming. Gli abbonati a Sky non potranno vederla nemmeno sulla piattaforma Sky Go, così come accade con tutte le partite trasmesse dall'emittente satellitare in modalità Primafila.

Adrián Guľa dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Davanti potrebbe agire nel ruolo di unica punta Kliment, supportato alle sue spalle da Yeboah, Skvarka e Starzynski. In mediana tandem composto dal kazako Zhukov e da El Mahdioui. Fra i pali agirà Bieganski, con una difesa a quattro che potrebbe vedere Gruszkowski e Hanousek nel ruolo di terzini, con Frydrych e Sadiok coppia centrale.

Modulo identico agli avversari per Spalletti, che potrebbe schierare davanti al giovane portiere Contini una linea a quattro con Malcuit e Mario Rui terzini. Davanti sarà Osimhen a sorreggere il peso dell'attacco, mentre alle sue spalle, sulla trequarti, in attesa del ritorno a pieno regime dei nazionali, c'è la possibilità che siano riproposti Politano, Zielinski e Zedadka. Elmas e Lobotka dovrebbero invece disimpegnarsi sulla linea mediana.

WISLA CRACOVIA (4-2-3-1): Bieganski; Gruszkowski, Frydrych, Sadiok, Hanousek; Zhukov, El Mahdioui; Yeboah, Skvarka, Starzynski; Kliment.

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka; Politano, Zielinski, Zedadka; Osimhen.