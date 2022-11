Winks operato alla caviglia: lungo stop ed esordio con la Samp rimandato

Prosegue il calvario del centrocampista inglese, che non ha ancora debuttato con la maglia della Sampdoria: intervento chirurgico alla caviglia.

Non c'è pace per Harry Winks. Il grande acquisto del mercato estivo della Sampdoria si è rivelato finora un oggetto misterioso. Il centrocampista di proprietà del Tottenham non ha ancora fatto il suo esordio con la maglia del club blucerchiato.

Un debutto che i tifosi del club ligure dovranno attendere ancora. Almeno tre mesi, il periodo necessario per la riabilitazione dopo l'intervento alla caviglia a cui si è sottoposto il classe 1996 inglese.

"Nel pomeriggio Harry Winks è stato intanto sottoposto, presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa, ad intervento di pulizia in artroscopia della caviglia sinistra - si legge nel comunicato apparso sul sito della Sampdoria -. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal professor Niek Van Dijk, coadiuvato dal dottor Angelo Presta, medico e ortopedico del club. Il calciatore avvierà nei prossimi giorni la fase di riabilitazione".

Niente più terapia conservativa e infiltrazioni. Winks ha deciso di sottoporsi all'operazione chirurgica per risolvere il problema che lo ha tormentato nell'ultimo periodo.

Un fastidio che non ha consentito nei primi tre mesi a tinte blucerchiate a Winks - che vanta oltre 200 presenze con il Tottenham e 10 con la nazionale maggiore dell'Inghilterra - di scendere in campo con la maglia della Sampdoria. Un calvario che prosegue con l'intervento e almeno altri tre mesi lontano dal campo.