Wimbledon, impresa in FA Cup: Wagstaff tinge la barba con i colori del club

Scott Wagstaff ha mantenuto la sua promessa: il giocatore del Wimbledon si è tinto la barba di gialloblù dopo la vittoria in FA Cup sul West Ham.

La magia della FA Cup regala sempre grandi sorprese in Inghilterra: l'impresa del Wimbledon, club di terza divisione capace di eliminare il West Ham, non è passata inosservata. Il trequartista Scott Wagstaff ha festeggiato il traguardo con una doppietta e con un cambio di look del tutto insolito.

Il giocatore inglese aveva promesso che avrebbe tinto la sua folta barba se la squadra avesse passato i sedicesimi di finale contro gli Hammers, squadra nettamente favorita alla vigilia. Wagstaff ha siglato una doppietta nel 4-2 decisivo e ha successivamente mantenuto la promessa.

Il risultato? Una lunga barba tinta di giallo e di blù, i colori sociali del Wimbledon, che ora affronterà negli ottavi l'altra rivelazione della competizione: il Milwall, che ha superato addirittura l'Everton. Wagstaff si è divertito a immortalare anche il momento in cui realizzava lo strano look in una foto che è ben presto diventata virale sul web.