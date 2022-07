Wilshere lascia il calcio: "Ho amato il mio sogno, grazie a tutti"

Il centrocampista ex Arsenal lascia il calcio a soli 30 anni. Il saluto affidato ai social: "Una decisione difficile, avevo ancora molto da dare".

Jack Wilshere dice addio al calcio. Un ritiro decisamente anticipato il suo, dato che il centrocampista inglese abbandona lo sport professionistico ad appena 30 anni.

A comunicare la decisione è stato lui stesso, postando un lungo messaggio sul proprio profilo ufficiale di Twitter.

L'articolo prosegue qui sotto

"E' difficile accettare il fatto che la mia carriera sia in declino per motivi fuori dal mio controllo, sento che avrei potuto dare ancora molto".

Questa una parte della lunga lettera di addio scritta da Wilshere, che ci ha tenuto a ringraziare la famiglia per il supporto oltre all'Arsenal e agli altri club per i quali ha militato in carriera: Bolton, Wolvershampton e West Ham.

Quando ha iniziato con la maglia dei Gunners, Wilshere sembrava destinato a tutt'altra carriera. Centrocampista tecnico e dalle doti fische importanti, era stato convocato da Fabio Capello ad appena 17 anni per i mondiali di Sudafrica 2010.

Tanti infortuni hanno però pregiudicato il suo percorso professionistico, facendolo velocemente uscire dai radar del grande calcio europeo.