Willems e lo spauracchio Traore: "E' più veloce e difficile da marcare di Ronaldo"

Il difensore del Newcastle è rimasto impressionato al massimo livello da Traore: "Una bestia, capisco perchè è considerato il più veloce".

Trovare un giocatore così forte fisicamente è veramente difficile. Certo, sarà alto solamente 172 cm, ma Adama Traore pesa quasi 80 kg di muscoli che lo rendono veramente difficile da marcare. Una furia, anche meglio di Cristiano Ronaldo secondo Jetro Willems.

Segui live 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Secondo il difensore olandese del , infatti, non c'è nessuno così forte fisicamente e allo stesso tempo rapido. Lukaku? Ibrahimovic? No, Traore è un tornado con cui bisogna fare i conti sperando non sia in giornata. In caso contrario, grossi problemi per chiunque.

Intervistato da Northern Echo, Willems è sicuro di sè:

"Ho giocato contro alcuni giocatori molto bravi nella mia carriera, ma nessuno abbastanza veloce come Traore. Incredibile, è una bestia forte e veloce".

Willems ha sfidato Ronaldo all'Europeo:

"E' stato difficile sfidarlo, ma credo sia andata abbastanza bene. Cristiano è veloce, ma non come Traore. A volte è anche più facile confrontarsi con qualcuno con un ritmo così incredibile".

Traore è dunque lo spauracchio di Willems dopo la agra giocata nel weekend contro i :