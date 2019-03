Willem II, fair play dei tifosi: si fanno da parte per onorare l'AZ sconfitto

Il Willem II è in finale di Coppa d'Olanda: a fine gara invasione di campo dei tifosi che si sono fatti da parte per omaggiare l'AZ Alkmaar.

Bellissimo episodio accaduto in Coppa d'Olanda: il Willem II ha battuto l'AZ Alkmaar qualificandosi per la finale che lo metterà di fronte all'Ajax, ma ad avere risalto non è stato il risultato, seppur sorprendente.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A fine gara i tifosi di casa hanno invaso il campo per gioire di un traguardo che mancava dal 2005, prima di lasciare spazio ai giocatori sconfitti, tornati sul terreno di gioco per ricevere gli applausi del proprio pubblico.

Mooie beelden uit Tilburg. Spelers van AZ op weg naar uitvak, erehaag en applaus van de supporters van Willem II voor de tegenstander. Respect. #wilaz pic.twitter.com/Nw6B6n5jQ3 — Piet Jan Nauta (@PietJanNauta) 28 febbraio 2019

La gente ha iniziato a farsi da parte, creando una sorta di passerella: il tutto condito da un clima di assoluto fair play dopo una partita combattuta, risolta soltanto ai calci di rigore. Per la cronaca, l'incontro è terminato sull'1-1 al 90' ed è stato deciso dai due penalty realizzati nella serie dal Willem II, con quattro errori su cinque dell'AZ Alkmaar.

Una stupenda storia da raccontare che riconcilia con il calcio, spesso maltrattato da gesti che non hanno nulla a che vedere con lo sport più bello del mondo.