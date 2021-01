Will Still, il più giovane allenatore della storia: ha 28 anni e allena il Beerschot

A 28 anni e 3 mesi è diventato allenatore del Beerschot, in Belgio. Batte il record di Nagelsmann nei primi 15 campionati europei.

Se pensavate fosse strano vedere in panchina da qualche anno gente come Nagelsmann, Kompany e Arteta, non avete ancora visto niente. Questa storia arriva dal Belgio ed ha come protagonista il più giovane allenatore della storia, nei primi quindici campionati europei.

Come evidenziato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, tale Will Still è diventato il più giovane allenatore a prendere incarico ad alto livello, firmando per il Beerschot, prima divisione belga, all'età di 28 anni e 3 mesi.

In carica da una decina di giorni, ha perso al debutto con l’Eupen e il 24 gennaio ha conquistato un successo fuori casa con lo Zulte, che mancava da 9 gare e da fine novembre.

Julian Nagelsmann all’Hoffenheim nel 2016 esordì in Bundesliga a 28 anni e mezzo, e ancora oggi era quello il record che reggeva, prima che Will Still battesse per una manciata di mesi l'attuale allenatore del Lipsia.

Still ha preso il posto di Hernan Losada, volato negli Usa a guidare il D.C. United in MLS. Era già nel suo staff ed è stato promosso dal Beerschot.