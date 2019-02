'Will Grigg's on fire': dal tormentone di Euro 2016 al Sunderland

Will Grigg lascia il Wigan per accasarsi al Sunderland. Ad Euro 2016, ‘Will Grigg's on fire’ divenne uno dei tormentoni dell’estate.

Quello di Will Grigg è un nome che riporta per forza alla mente Euro 2016. Il coro intonato dai tifosi dell’Irlanda del Nord, ‘Will Grigg's on fire’, diventò uno dei tormentoni di quella calda estate e accompagnò tutte le partite della squadra dei Green & White Army che a sorpresa riuscì a spingersi fino agli ottavi di finale del torneo.

Una storia, quella di ‘Will Grigg's on fire’, che era iniziata qualche tempo prima quando un tifoso del Wigan, per esaltare le imprese dell’attaccante che con i suoi goal stava trascinando la squadra alla promozione in Championship, un tifosi dei Latics, Sean Kennedy, riprendendo le note di ‘Dance’ di Gala, ne cambiò le parole e pubblico il pezzo su YouTube non aspettandosi forse che quella sua creazione sarebbe diventata una vera e propria hit.

A distanza di due anni e mezzo da Euro 2016, Will Grigg è tornato alle luci della ribalta, ma questa volta per l’addio al suo Wigan, per il quale ha segnato 65 reti complessive in 150 partite.

Nel corso dell’ultima giornata di mercato, si è infatti consumato il suo trasferimento al Sunderland, squadra che ora milita nella terza divisione inglese. Un rinforzo importante per una compagine che attualmente è quinta nella League One e che punta alla promozione in Championship e c’è da giurare che allo Stadium Of Light ‘Will Grigg's on fire’ diventerà uno dei cori più intonati da parte dei tifosi del Black Cats.