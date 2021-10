Dal ritiro dell'Olanda, il centrocampista sbarcato a Parigi in estate mostra disappunto: "A volte non giocare diventa preoccupante".

Non è un momento semplicissimo per Georginio Wijnaldum, quantomeno dal punto di vista delle questioni prettamente di campo.

Il centrocampista olandese, nel corso di un'intervista rilasciata a 'Nossport', ha confessato di essere alle prese con una situazione non del tutto serena alla corte del PSG.

La motivazione è presto spiegata, ossia il risicato minutaggio riservato all'ex Liverpool dal tecnico Mauricio Pochettino:

"Ad essere onesto, non posso dire di essere completamente felice, perché la situazione non è quella che mi aspettavo. A volte è preoccupante non giocare".

Approdato in estate all'ombra della Tour Eiffel, tra Ligue 1, Champions League e Supercoppa nazionale, il classe 1990 ha collezionato 502' di presenza.

Su undici partite complessive, in sei occasioni ha vestito i gradi del titolare e per quattro volte è stato sostituito a gara in corso.

Non esattamente l'inizio che ci si sarebbe aspettati da uno dei tasselli principali della faraonica campagna acquisti estiva del PSG.