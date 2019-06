Troppa foga nei festeggiamenti: Wijnaldum fa cadere il cellulare tra i tifosi

Durante il tour con il bus scoperto, il giocatore del Liverpool era intento a filmare con il suo cellulare: gli è stato restituito dai tifosi.

Festa enorme per le vie di , dopo un successo atteso quindici anni. Atene e Kiev sono state spazzate via dalla nuova città Reds, ovvero Madrid. La squadra di Klopp ha come noto vinto la e nella giornata odierna ha sfilato per la città. Giocatori protagonisti sui social, tra un incoveniente e l'altro.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gini Wijnaldum has just dropped his phone off Liverpool's trophy 🏆 parade bus.

pic.twitter.com/FWX8MsRCkb — NewJist (@JistNew) June 2, 2019

Durante il tour con il bus scoperto, la maggior parte dei calciatori del Liverpool hanno postato sui social gli immancabili video dei festeggiamenti, con Wijnaldum, tra gli eroi della semifinale contro il e titolare anche in finale, che ha dovuto però fare i conti con un imprevisto.

Mentre filmava i tifosi e la festa con i compagni, Wijnaldum è stato vittima della propria foga, facendo cadere il cellulare tra le decine di tifosi presenti a Liverpool. Il dispositivo ha continuato a registrare il video, prima che venisse restituito allo stesso giocatore da parte dei fans.

Ripreso in mano, tra le risate dei compagni, Wijnaldum si è accorto con sorpresa che il cellulare non solo funzionava ancora dopo la brutta caduta, ma anzi non aveva messo di filmare. Un aneddoto in più per il Liverpool e la sua gente, festante dopo anni di attesa.