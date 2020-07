Wigan piegato dalla crisi: entra in amministrazione controllata

La English Football League ha annunciato che il club di Championship subirà una penalizzazione di 12 punti in questa o nella prossima stagione.

L'impatto della crisi post Coronavirus si sta facendo sentire anche sul calcio e non soltanto per quanto riguarda il mercato. Il è il primo club inglese a entrare in ammnistrazione controllata, come annunciato dalla EFL.

Il club sarà gestito da Paul Stanley, Gerald Krasner e Dean Watson, della ‘Begbies Traynor’, compagnia specializzata nella gestione delle pratiche economiche aziendali. Saranno amministratori del club e dovranno andare alla ricerca di investitori disposti a credere nel club per salvarlo.

Per quanto riguarda la classifica, la EFL ha comminato la penalizzazione di 12 punti, lo standard per le squadre che entrano in amministrazione controllata. Se il Wigan si salverà verranno sottratti da questa stagione, altrimenti, se dovesse retrocedere, il -12 diventerà attivo nella prossima stagione.

Il Wigan aveva cambiato proprietà nel 2018, quando un fondo di Hong Kong lo aveva rilevato da Dave Whelan. Un mese fa il fondo Next Leader aveva preso controllo della società. Fino all'annuncio di oggi. La società non è riuscita a sopravvivere senza conseguenze alla crisi causata dallo scoppio della pandemia.

Attualmente i Latics militano in Championshop, la seconda serie del calcio inglese. Occupa il 14° posto in classifica con 50 punti, a +8 sulla zona retrocessione. Al termine del campionato mancano sei giornate.