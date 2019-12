West Ham, ufficiale il ritorno di Moyes in panchina: sostituisce Pellegrini

La sconfitta interna contro il è stata fatale a Manuel Pellegrini che non è più il tecnico del West Ham, piombato pericolosamente al quartultimo posto in Premier League con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE