West Ham pazzo di Ogbonna: prova super anche contro l'Everton

Successo a sorpresa dei londinesi sul campo dell'Everton di Ancelotti: per l'ex difensore della Juventus applausi a scena aperta.

Flop, meteore, campioni e fuoriclasse. Gli italiani in Premier League hanno vissuto grandi esperienze e tremende delusioni. Da Zola a Di Canio, passando per Padelli e Mannone, sono tanti i giocatori del Bel Paese che hanno giocato nel campionato britannico con alterne fortune. Tra di loro anche Angelo Ogbonna.

Ex di e , Ogbonna fa parte del oramai dal 2015, ma solamente in questa stagione sta dimostrando di essere un centrale top, sopratutto per i suoi vecchi detrattori. I suoi tifosi. Il continuo odio e amore dei fans Hammers nei confronti del difensore italiano, infatti, si è tramutato in pura gioia.

Anche contro l' , nel match vinto dal West Ham in trasferta a sorpresa nel primo giorno del 2021, Ogbonna è stato il migliore in campo alla pari dell'autore del goal Soucek: sui social la maggior parte dei messaggi positivi e dei complimenti sono stati proprio per il 32enne, leader della retroguardia di Moyes.

Dopo anni duri, il West Ham si sta facendo rivedere nelle zone nobili della classifica anche grazie ad un Ogbonna sicuro di sè, maturo e pronto a migliorare i suoi dati in Premier, che lo vedono a 151 gare in campionato, quinto italiano dietro Cudicini, Carbone e i due leader, Di Canio e Magic Box Zola.

Anche i numeri sono dalla parte di Ogbonna, visto e considerando come il classe 1988 ha già messo dentro due reti in questa prima parte di stagione, eguagliando il suo record personale in una sola annata, con ancora metà della stessa ancora da disputare.

Per Ogbonna l'ottimo stato di forma e la scalata col West Ham potrebbe portare anche ad un ritorno in Nazionale, con ultima presenza in azzurro datata ormai 2016: negli ultimi anni poche chances nella rappresentativa italiana, ma per Mancini sarà difficile ignorare il suo ruolo da leader difensivo in Premier. Che sta attirando nuovamente anche le attenzione delle big, sempre a cacciad i giocatori esperti per un ruolo così delicato come quello del centrale.