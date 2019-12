West Ham, Moyes in pole per sostituire Pellegrini

Il West Ham ha esonerato Manuel Pellegrini: la panchina sta per essere affidata a David Moyes, di ritorno a Londra dopo la precedente esperienza.

La sconfitta interna contro il è stata fatale a Manuel Pellegrini che non è più il tecnico del West Ham, piombato pericolosamente al quartultimo posto in Premier League con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione.

Una decisione per nulla inaspettata, a cui a breve ne seguirà un'altra: quella del successore del cileno, individuato dalla dirigenza degli 'Hammers' in David Moyes, come riportato dal 'Daily Mail'.

Lo scozzese si incontrerà oggi con la società londinese per finalizzare l'accordo: pronto un contratto di diciotto mesi.

Per Moyes si tratterebbe di un ritorno, avendo già allenato il da novembre 2017 a maggio 2018, quando non venne riconfermato alla guida della squadra dopo aver preso il posto di Slaven Bilic.