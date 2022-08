West Ham-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

I citizens campioni in carica esordiscono in campionato contro gli Hammers. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

WEST HAM-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING • Partita: West Ham-Manchester City

• Data: domenica 7 agosto 2022

• Orario: 17:30

• Canale TV: Sky (numero 201)

• Streaming: Sky Go Tutto pronto per l'inizio di una nuova stagione di Premier League. Il Manchester City di Guardiola, campione in carica dopo il successo della scorsa edizione, vuole confermarsi re d'Inghilterra. L'inizio però per i Citizens è tutt'altro che agevole, dato che saranno ospiti del West Ham. Gli Hammers puntano a una stagione da protagonisti dopo l'ingaggio di Gianluca Scamacca, per il quale c'è grande attesa. Tutte le informazioni sulla partita in questo articolo: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. ORARIO WEST HAM-MANCHESTER CITY La sfida si disputerà domenica 7 agosto 2022 alle ore 17.30. A fare da cornice all'incontro è l'Olympic Stadium di Londra. DOVE VEDERE WEST HAM-MANCHESTER CITY IN TV La partita di Premier League è trasmessa da Sky. Per vederla quindi bisogna disporre di un abbonamento attivo al pacchetto Calcio e sintonizzarsi sul canale Sky Sport Uno al numero 201. WEST HAM-MANCHESTER CITY IN DIRETTA STREAMING Sky permette la visione in streaming di West Ham-Manchester City ai possessori di un abbonamento tramite l'app Sky Go, scaricabile su dispositivi mobili come smartphone o tablet o usufruibile da pc fisso. Una volta fatto accesso basterà cliccare sull'evento in questione per vederlo. IN DIRETTA SU GOAL Per seguire la sfida potete anche consultare GOAL, che con la nostra diretta testuale vi terrà informati in tempo reale di tutti gli aggiornamenti sulla partita. PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM-MANCHESTER CITY WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Zouma, Dawson, Cresswell; Rice, Soucek; Benrahma, Fornals, Bowen; Antonio. All. Moyes. MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Haaland, Grealish. All Guardiola. Scelti da Goal Anticipi e posticipi della prima giornata di Serie A 2022/23

Date, partite e orari: il calendario della Serie A 2022/2023

DAZN, i nuovi prezzi per la stagione 2022/2023

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Calciomercato LIVE! Ilkhan alle visite col Torino