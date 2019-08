West Ham-Manchester City 0-5: Guardiola sul velluto, Sterling protagonista

Il Manchester City passeggia contro il West Ham. Risponde al Liverpool con la tripletta di Sterling ed i goal di Gabriel Jesus e Aguero.

Il comincia la Premier League da dove l'aveva lasciata lo scorso anno. La squadra di Pep Guardiola stende il senza storia: cinque a zero ed una risposta chiara e forte al (che ieri ha battuto il ). Sterling il protagonista della partita con una tripletta.

La squadra di casa, nonostante la formazione a trazione offensiva ed un buon mercato estivo, è fin dalle prime battute in balia del gioco del Manchester City. Il goal è nell'aria e arriva dopo 25 minuti: discesa di Walker dalla destra, cross in mezzo sul quale Gabriel Jesus è il più lesto ad intervenire.

Il West Ham gioca molto con lanci lunghi diretti ad Haller, bravo a controllare e fare le sponde per i vari Felipe Anderson e Lanzini. Ma non basta: i Citizens fanno girare la palla ad un'altra velocità e la batteria di trequartisti di Guardiola si inserisce a tutta velocità alle spalle della difesa di casa.

Il mattatore del pomeriggio è Raheem Sterling, che si scatena nella ripresa: azione solitaria di De Bruyne (uno dei migliori in campo) e l'esterno inglese poi si fa trovare pronto in area di rigore. Al 75' Sterling raddoppia con un delizioso pallonetto a tu per tu contro Fabianski.

Nel mentre la Premier League fa la prima conoscenza del VAR: tante polemiche per un goal-capolavoro annullato a Gabriel Jesus, con un fuorigioco davvero millimetrico. I tifosi inglesi dovranno abituarsi ben presto a queste situazioni.

Nei minuti finali arriva il poker ed il pokerissimo per il City: prima un calcio di rigore di Aguero (appena entrato) poi la tripletta di Sterling, che questa sera comparirà spesso negli incubi dei difensori del West Ham-