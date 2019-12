Il West Ham punta Benitez: clausola rescissoria da 24 milioni

Rafa Benitez potrebbe tornare in Inghilterra, corteggiato dal West Ham. Ma la clausola rescissoria da 24 milioni di euro frena l'operazione.

Una classifica complicata, con fin qui 16 punti ottenuti in Premier League, e diversi dubbi sul futuro di Manuel Pellegrini. Il , propenso a evolvere in termini di ruolino di marcia, pensa a un possibile cambio di guida tecnica. Con un coach in cima alla lista delle preferenze: Rafa Benitez.

Attualmente in alla guida del Dalian Yifang, il 59enne allenatore spagnolo starebbe pensando a rientrare in Europa. Magari, appunto, in : dopo l'ultima esperienza avuta al .

I primi contatti tra le parti non sono mancati, con gli Hammers decisamente sul pezzo. Detto ciò, la trattativa appare delle più complicate. Legato al club cinese per altri due anni di contratto, Benitez potrebbe liberarsi avvalendosi di una clausola rescissoria da circa 24 milioni di euro. Insomma, un vero e proprio pensiero ardito.

Ecco perché, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo "AS", il club londinese starebbe prendendo tempo auspicando in un cambio di rotta con Pellegrini, chiamato però a performare nel migliore dei modi per evitare un finale, ormai, segnato.