West Ham-Atalanta dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prosegue il cammino dell'Atalanta verso la Serie A 2021/2022 con un nuovo impegno: la squadra di Gasperini affronta il West Ham a Londra.

WEST HAM-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: West Ham-Atalanta

Data: 7 agosto 2021

7 agosto 2021 Orario: 16.00 italiane (15.00 locali)

16.00 italiane (15.00 locali) Canale tv:

Streaming:

Quarto appuntamento con le amichevoli estive per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo i successi su Albino Gandino e Pordenone, intervallato dal pari contro il Maccabi Bnei Raina, la formazione orobica affronta a Londra il West Ham di David Moyes.

La sfida tra gli 'Hammers' e l'Atalanta si disputerà al London Stadium, con calcio d'inizio in programma alle ore 15 locali, le 16 in Italia.

Test difficile per l'Atalanta, che continua ad alzare il livello delle avversarie in vista del debutto in campionato fissato per il 21 agosto alle 20:45 all'Olimpico di Torino contro i granata di Juric.

Il West Ham esordirà in Premier League sei giorni prima, nella sfida sul campo del Newcastle in programma domenica 15 agosto alle 15:00.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su West Ham-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO WEST HAM-ATALANTA

La gara tra West Ham e Atalantà si giocherà sabato 7 agosto 2021, con calcio d'inizio fissato per le ore 15.00 locali, le 16.00 in Italia. Il teatro scelto per il match è il London Stadium di Londra.

Al momento nessuna emittente ha acquisti i diritti televisivi della sfida amichevole tra il West Ham di David Moyes e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

West Ham-Atalanta non sarà trasmessa in diretta in streaming. Al momento il match non è presente nella programmazione delle piattaforme streaming.

WEST HAM (4-2-3-1) Fabianski, Fredericks, Dawson, Ogbonna, Cresswell, Noble, Fornals, Lanzini, Bowen, Benrahma, Antonio. All. Moyes.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.