Festa West Bromwich: è promozione diretta in Premier League

I Baggies festeggiano la promozione diretta nel massimo campionato inglese, due anni dopo la retrocessione in Championship.

Con il brivido. E che brivido. Alla fine però è festa. Il Albion è promosso in Premier League, due anni dopo l'amara retrocessione. Nonostante nessuna vittoria nelle ultime quattro, il manca il sorpasso. E al The Hawthorns gongolano.

A 180 minuti dalla fine la squadra delle Midlands vedeva la promozione diretta a rischio: il Brentford continuava a vincere. Alla penultima la chance per il sorpasso. Sciupata. Sconfitta con lo Stoke, tutto da rifare all'ultima. Il non è riuscito a vincere con il , ma il Brentford ha fatto peggio: sconfitta in casa col Barnsley. Baggies in Premier.

THE BAGGIES ARE BACK IN THE @premierleague!!! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/poHF0yt8il — West Bromwich Albion (@ ) July 22, 2020

Si conclude una stagione che la squadra allenata da Slaven Bilic ha gestito quasi sempre tra le prime due, correndo insieme al verso il titolo. Dall'undicesima giornata, sempre in zona promozione. 77 goal fatti, secondo migliore attacco dietro al Brentford, alla pari del Leeds.

Un successo ottenuto più che mai da squadra: 25 giocatori impiegati, 19 andati in goal. Soltanto due in doppia cifra a 10, Charlie Austin e Robson-Kanu, più Diangana e il mago degli assist Pereira a quota 8, con Phillips a 7. Una cooperativa del goal.

La Premier League ritrova così una nobile, con un campionato in bacheca vinto esattamente un secolo fa. Con 5 , l'ultima 52 anni fa. I Baggies tornano finalmente tra le grandi. Per l'81esima stagione della propria storia.