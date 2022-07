Wesley saluta la Juventus: 'Gasolina' va a titolo definitivo al Cruzeiro

Il laterale brasiliano classe 2000 è pronto a lasciare definitivamente i bianconeri: vicinissimo il passaggio al Cruzeiro.

L'avventura di Wesley alla Juventus è giunta ai titoli di coda. Il classe 2000 brasiliano si appresta a lasciare a titolo definitivo il club bianconero e intraprendere una nuova avventura in patria, con la maglia del Cruzeiro, secondo quanto riferisce 'Sky Sport'.

Una storia durata poco più di tre anni, ovvero dal suo arrivo in Italia - ed esattamente al Verona con la regia del club bianconero - fino all'imminente separazione.

Prodotto del settore giovanile del Flamengo, il laterale brasiliano aveva incantato con la nazionale U17 del suo paese in occasione della vittoria del titolo sudamericano nel 2017. Prove di altissimo livello che avevano spinto fino a paragoni scomodi con Dani Alves e al soprannome di 'Gasolina', ovvero 'Benzina', per le due grandi doti in velocità.

Dopo l'addio al Flamengo e i primi sei mesi al Verona, Wesley si trasferisce a Torino, dove viene aggregato all'Under 23, con cui raccoglie qualche presenza. Il giovane brasiliano non riesce a giocare con continuità ma si toglie la soddisfazione di debuttare da titolare in prima squadra il 13 gennaio 2021, nella sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa, vinta dai bianconeri per 3-2 dopo i tempi supplementari. Resterà l'unica apparizione tra i 'grandi'.

La scorsa estate la Juventus ha deciso di cederlo in prestito per fargli accumulare maggior minutaggio e crescere. Il brasiliano si è trasferito al Sion, in Svizzera, dove ha giocato con continuità: al termine della stagione lo 'score' recita 4 goal e 2 assisti in 33 presenze.

A un anno di distanza dalla scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2023, ora Juve e Wesley hanno deciso di separare le loro strade. Il classe 2000 torna in Brasile, al Cruzeiro, sperando di tornare a sgasare sulla fascia, per tornare ad essere 'Gasolina'.