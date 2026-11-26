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L'esterno giallorosso, ai microfoni di TNT, ha invitato l'attaccante brasiliano nella Capitale: l’operazione resta complessa, ma ecco tutti gli scenari della possibile operazione invernale

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Una Roma che sogna, dentro e fuori dal campo. I giallorossi hanno conquistato il quinto punto della propria League Phase, pareggiando a Parigi contro il PSG di Luis Enrique.

Dopo il match del Parco dei Principi, peraltro, Wesley è stato fra i giocatori che si sono sottoposti alle interviste, regalando un assist di mercato non da poco.

WESLEY A TNT: “HO DETTO A ENDRICK DI VENIRE A ROMA”

Intervistato ai microfoni di TNT Sports, l'esterno brasiliano non ha usato giri di parole per raccontare di aver provato a convincere il connazionale Endrick a sposare la causa della Roma.

“Gli ho parlato e gli ho detto di venire qui” ha detto Wesley a TNT, lanciando un messaggio diretto che testimonia non solo il forte legame tra i due giocatori verdeoro, ma anche la volontà dell’esterno di portare nella Capitale un talento purissimo in cerca di continuità e centralità, che al Real Madrid non sempre ha avuto spazio.

LA ROMA ESCE ALLO SCOPERTO

Le dichiarazioni di Wesley certificano un gradimento che a Trigoria circola già da tempo, come noto. La società giallorossa monitora con attenzione la situazione dell'ex Palmeiras, sebbene la fattibilità dell’operazione sia piuttosto bassa.

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La Roma però sogna e spera e, del resto, le dichiarazioni di Wesley sono un segnale chiaro all'entourage di Endrick: nella Capitale troverebbe un progetto ambizioso e una vetrina ideale per esplodere definitivamente nel calcio europeo. E, probabilmente, la chance di giocare molto spesso dal primo minuto.

VICE O PARTNER DI MALEN: COME GIOCHEREBBE LA ROMA CON ENDRICK

Sul piano strettamente tecnico e tattico, l'eventuale arrivo di Endrick aprirebbe scenari affascinanti nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini.

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Il tecnico giallorosso potrebbe impiegarlo inizialmente come alter ego di Donyell Malen, garantendo così una rotazione di altissimo livello nel ruolo di riferimento offensivo senza perdere esplosività e profondità, tenendo presente anche la presenza di Santiago Castro.

Ancor più intrigante sarebbe l’ipotesi di una coesistenza, con Endrick che, a quel punto, andrebbe a “rubare” spazio a Paulo Dybala o Rodrigo Mora.

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TANTI INTERROGATIVI: PREZZO, FORMULA E SPAZIO

Sono diversi, però, gli ostacoli all’operazione, a partire dai costi del cartellino: la valutazione del resta elevata.

Motivo per cui la Roma potrebbe ragionare esclusivamente sulla base di un prestito, magari oneroso, con eventuale diritto di riscatto da ridiscutere in estate: andrebbe capita però, a quel punto, la possibilità che il Real Madrid accetti un nuovo titolo temporaneo, dopo che anche lo scorso gennaio Endrick lasciò la Spagna con la stessa formula, direzione Lione.