Werner al Chelsea: non giocherà la Champions ad agosto

Timo Werner vestirà la maglia del Chelsea a partire da luglio, ma non potrà giocare la Champions ad agosto nè con i Blues nè con il Lipsia.

Il primo grande colpo di mercato estivo lo mette a segno il , che si assicura uno degli attaccanti più richiesti del panorama europeo: Timo Werner non potrà però giocare la parte finale della ad agosto.

Il centravanti tedesco ha infatti firmato un contratto che lo legherà al club inglese a partire da luglio: dunque potrà concludere solamente la stagione di , ma non potrà continuare la cavalcata europea del , che ha battuto il agli ottavi di finale e dunque approderà alla 'Final Eight' di Lisbona.

Altre squadre

Allo stesso tempo il giocatore classe '96 non potrà nemmeno giocare il match di ritorno con la maglia del Chelsea, che il 7 agosto affronterà il dopo la netta sconfitta del match d'andata, terminata 3-0 per i bavaresi.

Una rinuncia sostenibile per lo stesso Werner, acquistato dai Blues per 53 milioni di euro dopo le 32 reti e i 13 assist in 43 partite.