Wenger propone i Mondiali ogni due anni, Domenech: "Che idea stupida"

L’ex commissario tecnico della Francia, Raymond Domenech, si schiera contro il progetto dei Mondiali ogni due anni: “Un’aberrazione politica”.

I Mondiali ogni due anni. E’ questa la proposta che ha lanciato Arsene Wenger.

L’ex allenatore dell’Arsenal, che oggi è responsabile dello sviluppo del calcio a livello globale per la FIFA, parlando a ‘L’Equipe’ ha spiegato come per lui il progetto sia fattibile.

“La gente vuole competizioni che siano facili da capire e che mettano in palio una posta importante. Anche gli stessi calciatori non vogliono più giocare partite che li stimolano poco. Punto a migliorare la frequenza delle gare, facendomi guidare dalla semplicità e dalla chiarezza del programma”.

Una proposta, quella di Arsene Wenger, che ha fatto molto discutere in queste ore e che ha scatenato non poche polemiche.

Tra le reazioni più dure c’è da registrare quella di Raymond Domenech che, parlando a ‘L’Equipe’, non ha usato mezzi termini per bocciare tale idea.

“E’ un’idea stupida, che non regge. Non ha senso nemmeno il fatto che sia Wenger a portarla avanti. Quando allenava si lamentava sempre delle Nazionali, ho dovuto polemizzare molto con lui. Non voleva che convocassi i suoi giocatori e quindi non capisco la sua posizione”.

L’ex commissario tecnico della Francia, spiega perché è impossibile che i grandi tornei internazionali si giochino ogni due anni.