L'appello di Wendie Renard: "Aiutatemi a ritrovare il trofeo The BEST"

Wendie Renard, difensore della Francia femminile, ha perso il premio 'The BEST' dentro una valigia lasciata sul treno. E chiede aiuto sui social.

Un appello sui social per ritrovare un riconoscimento individuale a cui tiene particolarmente. Wendie Renard, star del femminile e della nazionale francese, ha dimenticato sul treno il suo 'The BEST'. E non l'ha più ritrovato.

A raccontare la situazione nel dettaglio è la stessa numero 3 dell'OL, che ha scordato la valigia e quando l'ha ritrovata... era senza un premio.

"Buonasera a tutti, ieri ho preso il treno Parigi-Lione alle ore 9.56 (senza fermata) e sono arrivata alle 12 alla stazione Part-Dieu. Sfortunatamente ho dimenticato una valigia nella quale avevo due trofei (France Football e The BEST). Me ne sono resa conto soltanto una volta che sono arrivata a casa, per cui sono ripartita verso la stazione Perrache. Mi è stata restituita la valigia, ma dentro non c’era più il premio ‘The BEST’. Da parte mia ho fatto ciò che era necessario. Ma conto sullo staff delle ferrovie francesi e della stazione per ritrovare il trofeo. Grazie".

Renard ha ritirato il suo riconoscimento lo scorso anno a Milano dopo aver disputato uno straordinario Mondiale con la sua Nazionale e aver vinto tutto con il Lione.

Per ritrovarlo si è affidata ora ai social, allo staff delle ferrovie e al buonsenso. Per poterlo riavere sulla mensola di casa a Lione.