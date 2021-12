Il secondo goal in tre giorni di Romelu Lukaku non è sufficiente al Chelsea. Nell’ultima partita dell’anno, i Blues vivono la beffa: il Brighton riesce a strappare un meritato punto sul campo dei campioni d’Europa.

Dopo la rete all’Aston Villa entrando dalla panchina nel Boxing Day, l’attaccante ex Inter si è ripetuto anche nella 20ª giornata di Premier League: incornata vincente su cross d Mount, due goal in due partite e, in teoria, partita in discesa.

Così non è stato. Il Chelsea nel primo tempo ha perso James per un problema muscolare e soprattutto è stato beffato nel finale, da un avversario ben noto: Danny Welbeck, l’ex Manchester United ed Arsenal, subentrato all’80’ e autore del colpo di testa su cross di Cucurella che nel primo minuto di recupero ha beffato Mendy.

Beffa nella beffa, pochi minuti prima era stato annullato il 2-0 a Mount per un possibile fallo, oltre a un potenziale rigore non concesso a Pulisic, che peraltro ha fatto infuriare Tuchel nel post partita:

“Il fallo di Mount era 50/50, invece il rigore è al 100%: è ridicolo che il Var non sia intervenuto”.

Si tratta del primo goal in assoluto nella storia dei Seagulls a Stamford Bridge ed è anche un goal che inguaia il Chelsea: complice la vittoria del Manchester City sul campo del Brentford, i Blues scivolano a -8 dalla vetta della classifica. E il 2 gennaio c’è il Liverpool.