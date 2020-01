Weigl al Benfica e promessa rispettata: tifoso corre nudo per 1 km

Il tifoso del Benfica aveva dichiarato di essere disposto a correre nudo se Weigl avesse firmato per il suo club: detto, fatto.

Una promessa è una promessa. Classico film di Natale degli anni '90. E un detto che per molti vale tutto, senza se e senza ma. Chiedere a Duarte Mendes, tifoso del pronto a correre per 1 km in caso di passaggio di Julian Weigl dal al suo club. Ah un piccolo appunto sulla corsa. Nuda.

Esatto, Mendes ha mantenuto la promessa di correre nudo per 1 km dopo l'ufficialità del passaggio di Weigl al Benfica, un trasferimento a sorpresa che rinforza decisamente il centrocampo del club portoghese per questa seconda ed essenziale parte di stagione nel campionato lusitano e in .

Dopo aver corso e arrivare nelle stesse pagine social di Weigl, Mendes ha evidenziato di essere soddisfatto per aver rispettato la promessa delle ultime settimane, deciso ad avanzare una particolare richiesta al 24enne tedesco in seguito al suo arrivo a Lisbona.

Mendes si è tra l'altro scritto il nome di Weigl sulla schiena, così da far capire ulteriormente a tutti il perchè della sua scampagnata senza vestiti:

"Sono contento di aver tenuto fede a quanto detto. Sono stanco ma felice. Auguro a Weigl di fare bene col Benfica e, se vorrà, gradirei un suo kit autografato".

Nessun dubbio: Weigl invierà certamente maglia, pantaloncini e probabilmente una particolare dedica a Mendes. Idolo per tutti.