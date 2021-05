L'incubo di Wayne Rooney: il suo Derby County rischia la retrocessione

La prima esperienza in panchina di Wazza non sta andando proprio come sperato: si gioca la salvezza in Championship nell'ultima giornata.

Da calciatore Wayne Rooney non è mai stato abituato a lottare nei bassifondi della classifica. Né all'Everton o tantomeno allo United, né nella coda della sua carriera tra DC United e tra Derby County. Da allenatore, invece, la storia sembra essere diversa.

Wazza ha preso in mano il Derby a gennaio, appendendo ufficialmente gli scarpini al chiodo e calandosi appieno nel suo nuovo ruolo di allenatore. Già da metà novembre 2020 fungeva da player-manager, da allenatore-giocatore, al posto dell'esonerato Philipp Cocu.

In panchina però le cose non vanno bene come in campo. Le Rams non sono mai davvero uscite dalla lotta per la retrocessione, anzi ultimamente ci sono rientrate ancora di più. Domani alle 13.30 arrivano all'ultima giornata di campionato e alla sfida contro lo Sheffield Wednesday con il serio rischio di retrocedere in League One.

L'avventura di Rooney era iniziata col piede giusto, ma da marzo in poi è arrivata soltanto una vittoria a fronte di due pareggi e 10 sconfitte. Soltanto 43 i punti dopo 45 partite, due in più del Roterham e tre in più proprio dello Sheffield e dello Wycombe, al momento le tre retrocesse.

Gli uomini di Rooney saranno obbligati a vincere per non retrocedere. Con la sconfitta invece sarebbe retrocessione sicura. Con un pareggio dipenderà dal Roterham, che gioca contro un Cardiff che non ha nulla da chiedere e ha una miglior differenza reti.

Le Rams dipendono da loro stesse, ma il momento è negativo: 6 sconfitte di fila. Rooney in campo ha sempre saputo ribaltare le situazioni con la sua grinta, la sua tecnica e la sua applicazione. Ora dovrà farlo anche in panchina.