Watford-Tottenham dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Partita: Watford-Tottenham

Data: 1 Gennaio 2022

Orario: 16.00

Tv: Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre)

Claudio Ranieri contro Antonio Conte. Sfida tra manager italiani in Premier League: a Vicarage Road il Watford ospita il Tottenham guidato dall'ex allenatore dell'Inter nella sfida valida per il ventunesimo turno di Premier League.

Il Watford non sa più vincere. Con quella contro il West Ham sono cinque le sconfitte di fila degli 'Hornets' guidati da Claudio Ranieri. La formazione giallonera non vince dal 20 novembre (4-1 sul Manchester United) ed è al quart'ultimo posto della classifica, con due punti di vantaggio su Burnley e Newcastle e tre sul Norwich fanalino di coda. Nell'ultima gara, dopo il vantaggio di Dennis, il Watford ha subito la rimonta del West Ham: il poker degli 'Hammers' porta la firma di Soucek, Benrahma, Noble e Vlasic.

Solo parità per il Tottenham in casa del Southampton. Nonostante gli oltre 50 minuti in superiorità numerica, la squadra di Antonio Conte non è riuscita a trovare il varco giusto nella difesa dei 'Saints'. Non è bastato il rigore di Kane, in risposta al vantaggio di Ward-Prowse, a regalare il bottino pieno agli Spurs. Il Tottenham è imbattuto in campionato da sette partite, con un bottino di 4 vittorie e 3 pareggi, e occupa il sesto posto della graduatoria, a cinque punti dal quarto posto ma con due gare in meno rispetto all'Arsenal.

Sotto la guida di Antonio Conte, il Tottenham ha conquistato sei vittorie, tre pari e un pareggio tra tutte le competizioni. Rendimento completamente opposto per Ranieri, che da quando è seduto sulla panchina del Watford ha collezionato due vittorie e ben otto sconfitte.

Le due squadre si sono incrociate l'ultima volta a inizio campionato, il 29 agosto 2021. Ad aggiudicarsi i tre punti sono stati gli 'Spurs' grazie a una rete realizzata da Heung-Min Son al 42' del primo tempo.

Ranieri e Conte si affrontano per la decima volta in carriera in panchina. Il bilancio è nettamente in favore dell'allenatore del Tottenham, con 7 successi e due sconfitte. Gli ultimi due incroci sono arrivati nella passata stagione, quando Ranieri guidava la Sampdoria e Conte l'Inter: successo per il romano per 2-1 a Marassi, vittoria netta per 5-1 a ritorno per i nerazzurri.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Watford-Tottenham: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.