Il Tottenham espugna Vicarage Road: Conte imbattuto, sesto KO di fila per Ranieri

Le speranze di rompere la striscia negativa per Claudio Ranieri si sono infrante sul colpo di testa di DavinsonSanchez che, superando Bachmann, ha regalato il successo ad Antonio Conte al 96'.

Eppure, a Vicarage Road, è stata tutto fuorché una gara scontata: il Watford, che adesso dovrà guardare in faccia la realtà e una classifica drammatica, ha saputo tener testa a un Tottenham troppo spesso imbrigliato e apparentemente lontano dalla miglior forma delle scorse settimane.

La partita, comunque, va allo stesso Conte, che con il successo odierno sale a quota 8 risultati utili consecutivi in Premier League dal suo insediamento in panchina: in poche parole, non ha mai perso in campionato (vincendone 5).

In verità, ed è giusto precisarlo, a Vicarage Road probabilmente sarebbe stato più giusto un pari, che avrebbe fatto sicuramente sorridere Ranieri, in profonda difficoltà con la sua squadra.

Con la sconfitta contro gli Spurs l'ex tecnico di Sampdoria e Leicester tra le altre raggiunge quota 6 gare perse consecutive, striscia spezzata dal successo contro il Manchester United dello scorso 20 novembre.

La classifica è drammatica: con diverse gare in più rispetto al Burnley, il Watford si trova potenzialmente in piena zona retrocessione, ma nei prossimi turni sfiderà il Newcastle e il Norwich, scontri diretti per segnare il prosieguo della stagione.

A conte, in ogni caso, il "Derby italiano" in panchina: in copertina ci va Sanchez, l'uomo di un match strano (sospeso per 8 minuti per un malore in tribuna) quanto imprevedibile.