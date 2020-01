Watford, Masina colpisce una tifosa con una pallonata: poi le regala la maglia

Bel gesto di Adam Masina, che colpisce una tifosa con una pallonata durante il riscaldamento: a fine gara la cerca per regalarle la maglia.

Un match con tante emozioni dentro e fuori dal campo: il subisce una clamorosa rimonta da 3-0 a 3-3 contro il Tranmere nel turno di e l'ex Adam Masina si rende protagonista di un bellissimo gesto nei confronti di una tifosa.

Il giocatore classe '94 colpisce con una violenta pallonata una tifosa sugli spalti durante il riscaldamento e a fine partita va a cercarla per regalarle la maglia. Poi un lungo abbraccio tra i due sotto gli applausi del pubblico intorno.

Sono undici le presenze totali in questa stagione per Masina, arrivato in Premier League nel luglio del 2018 dopo aver giocato ben 131 partite con la maglia del Bologna, fino ad arrivare a collezionare anche sei presenze nell'Under 21 italiana.