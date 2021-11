Watford-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

WATFORD-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Watford-Manchester United

Watford-Manchester United Data: 20 novembre 2021

20 novembre 2021 Orario: 16.00

16.00 Canale tv: Sky Sport Football (203 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

Situazione di classifica tutt'altro che rosea in Premier League per il Manchester United, già lontano dal primo posto occupato dal Chelsea che dista nove lunghezze: i ragazzi di Solskjaer proveranno ad accorciare le distanze a partire dal prossimo turno, che li vedrà protagonisti sul campo del Watford.

'Red Devils' reduci dal brutto ko interno contro i cugini del City: grande successo strategico di Pep Guardiola che, nell'arco dei 90 minuti, non ha effettuato nemmeno una sostituzione.

Ronaldo e compagni al sesto posto con 17 punti, sette in più del Watford che staziona al quartultimo posto, a +2 sulla zona retrocessione: per la squadra allenata da Ranieri soltanto una vittoria negli ultimi due mesi, quella roboante (2-5) inflitta all'Everton di Rafa Benitez il 23 ottobre.

Particolarmente amaro per il Manchester United l'ultimo confronto disputato a 'Vicarage Road': il 22 dicembre 2019 gli 'Hornets' prevalsero con un netto 2-0 a firma di Sarr e Deeney.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere per rimanere informati su Watford-Manchester United: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO WATFORD-MANCHESTER UNITED

La gara tra Watford e Manchester United verrà disputata sabato 20 novembre 2021 alle ore 16, al 'Vicarage Road' di Watford. L'arbitro della sfida sarà Jonathan Moss.

DOVE VEDERE WATFORD-MANCHESTER UNITED IN TV

Sarà Sky a trasmettere in tv la partita tra Watford e Manchester United: il canale di riferimento è Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

WATFORD-MANCHESTER UNITED IN DIRETTA STREAMING

Lo streaming di Watford-Manchester United sarà disponibile per gli abbonati Sky grazie al servizio Sky Go, la cui app è scaricabile su pc, smartphone e tablet. L'alternativa è NOW, piattaforma utile per assistere alla programmazione di Sky dopo aver aderito ad una delle offerte dedicate.

PROBABILI FORMAZIONI WATFORD-MANCHESTER UNITED

WATFORD (4-1-4-1): Foster; Kiko, Cathcart, Nkoulou, Rose; Sissoko; Sarr, Etebo, Cleverley, Dennis; King. All. Ranieri

MANCHESTER UNITED (3-5-2): De Gea; Bailly, Lindelöf, Maguire; Wan-Bissaka, Bruno Fernandes, Matic, Fred, Shaw; Greenwood, Ronaldo. All. Solskjaer