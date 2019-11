Watford-Chelsea, portieri contro: Kepa para su Forster, poi lo abbraccia

Finale tutto dei portieri nella sfida tra Chelsea e Watford: Kepa salva il risultato sul colpo di testa di Forster, poi i due si abbracciano.

La corsa in Premier League del di Frank Lampard è proseguita con la vittoria sul per 1-2, grazie ai goal di Abraham e Pulisic. Ma anche grazie a una parata straordinaria di Kepa nel finale di gara su Ben Foster, che di professione, come lo spagnolo fa il portiere.

Il tecnico Quique Sanchez Flores per il calcio di punizione finale ha mandato nell'area avversaria anche il suo estremo difensore: proprio lui ha colpito di testa in mischia, troavando il miracolo del collega ex Bilbao, che si è disteso ed evitato la beffa del 2-2 per i 'Blues'.

Subito dopo la parata è arrivato il triplice fischio finale dell'arbitro. Il portiere del Chelsea è stato abbracciato da tutti i suoi compagni per il riflesso felino mostrato nel finale, sul collega. E anche lo stesso Foster, riconosciuto lo straordinario gesto tecnico, è andato ad abbracciarlo.

Watford goalkeeper Ben Foster thought he’d scored an injury time equaliser against Chelsea 😳



Only for Kepa Arrizabalaga to make an incredible save! 👏pic.twitter.com/RABsQH61fA — Goal (@goal) November 3, 2019

Nonostante la beffa e la classifica che piange - 0 vittorie e 5 pareggi in 11 partite - anche l'estremo difensore del Watford ha voluto omaggiare il classe 1994, che si sta affermando sempre di più come uno dei migliori nel ruolo.