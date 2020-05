Wass contro l'Uefa: "Terribile averci fatto giocare contro l'Atalanta"

Il giocatore del Valencia Daniel Wass torna sulla decisione di far giocare il match di Champions contro l'Atalanta: "Molti si sono ammalati".

Tra i tanti spunti di discussione di un momento delicatissimo figura quella doppia sfida di tra e , per alcuni esperti causa scatenante di molti contagi proprio quando il virus stava iniziando a diffondersi in giro per l'Europa.

Sull'argomento si è espresso Daniel Wass, centrocampista del Valencia e dunque diretto protagonista di quel doppio confronto. Questo il suo attacco all'UEFA ai microfoni di 'Tv3':

"È terribile che ci abbiano permesso di giocare quella partita. Molti dei nostri giocatori si sono ammalati e tanti spagnoli hanno portato il virus in ".

Altre squadre

Un attacco frontale ai vertici del calcio europeo, il giocatore danese spiega la sua personale situazione in Spagna lontano dalla propria famiglia: