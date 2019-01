Wanda Nara sul rinnovo di Icardi: "Non abbiamo parlato di cifre, Marotta persona sincera"

Wanda Nara ha parlato del rinnovo di contratto di Icardi, specificando che di cifre non si è ancora discusso. E su Marotta: "Una persona sincera".

Se il campo doveva dare quella serenità che il mercato non garantiva, la situazione in casa Inter dopo la sconfitta sul campo del Torino si è fatta ancora più tesa. All'Olimpico nella sconfitta per 1-0 è sparito anche il capitano Mauro Icardi, in ombra rispetto al solito e con pochissimi palloni giocabili.

Il numero 9 nerazzurro in questo 2019 non ha ancora trovato la rete in Serie A. Il goal in campionato gli manca da 5 partite e le discussioni sul rinnovo del contratto, portate avanti dalla moglie e procuratrice Wanda Nara, non sembrano rasserenare l'ambiente.

La showgirl argentina ha parlato proprio del rinnovo del marito a 'Tiki Taka', spiegando il punto di vista di Icardi e la voglia dell'argentino di incidere sulla squadra prima che per sé stesso.

"Non abbiamo parlato di cifre, l’Inter adesso ha altre priorità. Mauro è il capitano: lui dice sempre che vuole lasciare il protagonismo da parte, vuole aiutare la squadra".

Per la prima volta a trattare il rinnovo del capitano nerazzurro c'è anche Giuseppe Marotta, nuovo amministratore delegato nerazzurro. Wanda Nara ha parlato anche dell'ex Juventus, affermando di apprezzare la sincerità e la schiettezza del dirigente.