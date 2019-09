Wanda Nara sicura: "Per Icardi il PSG è una grande opportunità"

Mauro Icardi nella giornata di sabato ha debuttato con la maglia del , giocando una parte del secondo tempo. La partita contro lo è stata vinta in extremis grazie alla rovesciata di Neymar. Intanto l'ex attaccante dell' ha preso confidenza con la .

Domenica sera, come di consueto dagli studi di 'Tiki Taka', Wanda Nara ha nuovamente parlato di Icardi e della scelta di andare al .

"Sono convinta che per lui il Paris Saint-Germain sia una grande opportunità. Nessuno può dire di no ad un top club come questo. Per me logisticamente è difficile, ma anche i nostri bambini sono molto felici. Sono andata a guardare la partita sabato e c'era una grande ambiente, mi ha fatto effetto sentire il suo nome detto in francese".