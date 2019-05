Wanda Nara si scaglia contro Adani: "Goal di Icardi inutile? Inutile la reconcha de tu hermana"

Wanda Nara si scaglia contro Daniele Adani, che ha definito il goal di Icardi abbastanza inutile: "Inutile la reconcha de tu hermana".

Wanda Nara si scaglia contro Daniele Adani. Alla moglie e procuratrice di Mauro Icardi non sono andati giù alcuni commenti sul goal del marito dal commentatore di 'Sky Sport'.

All'interno dei camerini di 'Tiki Taka', la moglie del numero 9 nerazzurro ha risposto al commentatore di 'Sky' che ha definito inutile il goal del 4-1 del 9 nerazzurro contro il .

Dal video pubblicato sul suo profilo Instagram e poi cancellato dall'argentina si sente chiaramente l'attacco diretto ad Adani, dopo che questo ha parlato di goal inutile.

"Inutile la reconcha de tu hermana"

Una risposta rabbiosa e traducibile come "inutile sarà tua sorella". In effetti, a livello di risultato, il goal di Icardi ha fatto passare il risultato da 4-0 a 4-1 ma non ha cambiato l'esito del match.