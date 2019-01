Wanda Nara risponde a Maxi Lopez: "Vergognoso pubblicare queste cazzate"

Dopo le parole di Maxi Lopez sulle presunte chiamate quando Icardi è in ritiro, Wanda Nara esplode su Twitter: "Nemmeno un ignorante gli crederebbe".

"Mi chiama quando suo marito è in ritiro". Firmato Maxi Lopez, che dal Sudamerica ha lanciato tramite 'Olé' l'ennesima bomba metaforica nei confronti di Wanda Nara. E la signora Icardi non ha fatto attende la propria risposta, affidata a Twitter.

"Nemmeno la persona più ignorante al mondo potrebbe credere alle dichiarazioni di Maxi Lopez. La cosa più vergognosa è che un giornale voglia denigrare me e la mia famiglia pubblicando queste cazzate senza verificarne l’autenticità".

"Nessuno si può permettere di entrare nelle mie vicende familiari, riportando notizie false e tendenziose. Gazzetta dello Sport, la mancanza di rispetto nei confronti di un signore come Icardi presente al vostro ultimo evento e sempre disponibile con voi è veramente vergognosa".

Dopo le parole sul rinnovo ancora lontano di Icardi, ecco che Wanda Nara torna dunque sotto i riflettori. Questa volta per le (presunte) dichiarazioni rilasciate Maxi Lopez a 'Olé', in realtà riprese praticamente da tutte le testate giornalistiche sportive e di gossip e non solo dalla Gazzetta.