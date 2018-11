Wanda Nara punge Ronaldo: "Vorrei vederlo in panchina con 5 goal della Juventus"

Wanda Nara a difesa del marito Mauro Icardi: "Non ha giocato tre gare ed è lì con Ronaldo. Il PSG non mi ha mai chiamato, non ha il mio numero".

Da quest'anno è una delle ospiti fisse di 'Tiki Taka' e in più di una circostanza ha saputo regalare titoli degni di nota: Wanda Nara non delude mai le attese ed anche nell'ultima puntata della trasmissione in onda su Italia 1 ha saputo toccare argomenti 'caldi'.

In primis quello su Cristiano Ronaldo, in paragone al marito Mauro Icardi che contro il Genoa non è sceso in campo, causa turnover pre Champions: "Vorrei vederlo starsene tranquillo in panchina, mentre la sua squadra segna cinque reti con lui che avrebbe potuto tranquillamente farne tre... Mauro è rimasto fuori tre partite, eppure è lì con Ronaldo come goal segnati".

Il Barcellona è alle porte: "Sono prontissima. Voglio che Messi scenda in campo, così come Mauro. Joao Mario? Parlare con noi (Sport Mediaset, ndr) gli ha portato fortuna, mio marito non lo ha fatto ed è rimasto in panchina".

Nessun contatto Icardi-PSG: "Non ho mai ricevuto chiamate, i francesi non hanno il mio numero. La classifica dell'Inter? Io ci ho sempre creduto sin dall'inizio, anche dopo la brutta sconfitta contro il Parma".