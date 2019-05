Wanda Nara, paura dopo Inter-Empoli: auto accerchiata e insulti

Un gruppo di tifosi dell'Inter avrebbe accerchiato l'auto di Wanda Nara e insultato la moglie di Icardi. La cessione sembra inevitabile.

Attimi di paura domenica sera per Wanda Nara che, subito dopo il fischio finale di -, si è messa in auto per lasciare 'San Siro' e raggiungere gli studi di 'Tiki Taka'.

La moglie di Mauro Icardi infatti, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', è stata accerchiata da un gruppo di tifosi nerazzurri che l'avrebbero pesantemente insultata.

Wanda Nara comunque è riuscita a liberarsi dai contestatori sgommando via verso gli studi televisivi, dove si è regolarmente presentata e ha difeso il marito.

"L'errore di Mauro può capitare, sono cose che succedono a chi ha i coglioni. Lo stadio ha reagito male, io stessa ho detto una parolaccia: logico che non puoi dire 'bravo' a chi sbaglia un rigore. Anche Messi e Ronaldo hanno sbagliato, può capitare a tutti. Dopo tutta la vicenda ha segnato due rigori pesantissimi".

Nonostante le recenti dichiarazioni d'amore di Icardi però il futuro dell'attaccante, fischiato domenica sera al momento del cambio, sembra ormai lontano dall'Inter anche se non è chiaro quale possa essere la sua prossima destinazione.

Icardi intanto ora si godrà un periodo di vacanza con la famiglia per dimenticare questa stagione e smaltire la delusione della mancata convocazione con l' per la Copa America.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' peraltro l'ex capitano avrebbe chiesto un colloquio col presidente Steven Zhang in persona per cercare di chiarire la sua posizione. Le idee di Marotta e Conte però sembrano già chiarissime: Icardi non rientra più nei piani dell'Inter.