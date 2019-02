Wanda Nara, nuova puntata: su Instagram brucia foto con Icardi

Wanda Nara ha pubblicato una storia in cui si vede qualcosa bruciare: si tratta di una foto che la ritrae assieme al marito Mauro Icardi.

Tra campo ed extracampo, sono la coppia del momento: Wanda Nara e Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter e la sua moglie-agente. Tra l'infinita vicenda del rinnovo di contratto del giocatore e le voci, già smentite, su una presunta crisi tra i due, l'ultimo capitolo della telenovela arriva direttamente da Instagram.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'ultima storia pubblicata da Wanda sul proprio profilo, infatti, ha fatto drizzare le antenne un po' a tutti coloro che l'hanno notata. Perché si tratta di qualcosa di clamoroso e allo stesso tempo improvviso: nel video si vede qualcosa che brucia e, a una seconda occhiata, appare chiaro come si tratti di due foto che ritraggono la showgirl argentina assieme a Icardi.

Una foto abbastanza nota, pubblicata dai due in passato e già circolata sui social network. Sia Icardi che Wanda sono vestiti di bianco, entrambi in posa con un bicchiere in mano. Sono due le copie che la donna sta facendo bruciare, come si può notare nella sua storia.

Un episodio non ancora spiegato, ma destinato a riaccendere le voci di gossip degli ultimi giorni: quelle che hanno portato Marcelo Brozovic, indicato da Fabrizio Corona come l'amante di Wanda Nara, a querelare 'King Corona Magazine', la rivista del paparazzo.